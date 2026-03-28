L’allenatore ha spiegato le ragioni dietro la scelta di schierare Foden come titolare, definendolo “eccezionale”. Nel frattempo, si discute anche della possibile convocazione di Solanke e Calvert-Lewin per la Coppa del Mondo 2026, con fonti che indicano un interesse da parte della nazionale nei loro confronti. La decisione di puntare su alcuni giocatori riflette le valutazioni tecniche fatte dalla squadra tecnica.

2026-03-28 02:09:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’allenatore dell’Inghilterra Thomas Tuchel afferma che Phil Foden è stato “molto impressionante” nell’ultimo ritiro dell’Inghilterra prima della Coppa del Mondo FIFA 2026 dopo che il centrocampista fuori forma del Manchester City ha iniziato venerdì nel pareggio interno per 1-1 contro l’Uruguay. Debuttante con l’Inghilterra nel 2020, Foden è stato nominato Giocatore della stagione della Premier League nel 2024, ma ha avuto una stagione 202425 relativamente scarsa ed è stato sempre più periferico per il City da gennaio. “È stato molto semplice”, ha detto Tuchel quando gli è stato chiesto come gestire una potenziale mancanza di fiducia da parte di Foden. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuchel spiega perché Foden “eccezionale” è partito titolare e Solanke e Calvert-Lewin potrebbero andare alla Coppa del Mondo

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