Formazioni confermate con il ritorno di Calvert-Lewin

L’Everton annuncia il ritorno in formazione di Calvert-Lewin per la sfida contro il Leeds, in programma al nuovo stadio Hill Dickinson. La presenza dell’attaccante rappresenta un’importante novità per i Toffees, che cercano di risollevare il proprio rendimento dopo un periodo di risultati deludenti. La partita si svolgerà questa sera, offrendo un'occasione per i padroni di casa di migliorare la propria posizione in classifica.

2026-01-26 20:47:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’Everton ospita il Leeds in una serata in cui cercherà di porre fine al suo recente scarso periodo di forma nel nuovo stadio Hill Dickinson. Dopo un inizio brillante nella loro nuova casa, i Toffees hanno raccolto solo sette punti nelle ultime sette partite casalinghe di Premier League. La rosa di David Moyes è stata allungata e finora ha segnato solo 24 gol in 22 partite. Il Leeds ha avuto un’ottima prima metà di stagione in Premier League, ma la squadra di Daniel Farke ha faticato in trasferta.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su calvert lewin

Il Leeds United ha ottenuto una vittoria convincente contro il Crystal Palace con il punteggio di 4-1.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su calvert lewin

Argomenti discussi: Parma-Genoa, le formazioni ufficiali: Cuesta con Ondrejka, De Rossi conferma Colombo; Serie A: le probabili formazioni della 22^ giornata; Gubbio-Forlì, le formazioni ufficiali: Di Carlo conferma il 4-3-1-2; Juventus-Benfica, ufficiali: fiducia a Miretti e Jonathan David.

Juve Stabia-Entella, le formazioni ufficiali: Abate in tribuna. Ma conferma il 3-5-1-1Luci accese sulla 21ª giornata del campionato di Serie B, che ha preso il via nella serata di ieri e si concluderà poi domani, domenica 25. tuttomercatoweb.com

Sassuolo-Cremonese, le formazioni ufficiali: Grosso con Fadera e Moro. Nicola conferma VardyEcco le scelte dei due allenatori per la sfida delle 12.30 al Mapei Stadium ... msn.com

Il mese di Dicembre si è concluso con gli Monthly Awards in Premier League; i vincitori sono il tecnico Unai Emery e l'attaccante Dominic Calvert-Lewin https://www.ukcalcio.com/2026/01/premier-league-monthly-awards-unai-emery-e-dominic-calvert-lewin-pr - facebook.com facebook