Rosenior diffida della minaccia Calvert-Lewin prima del test del Leeds

Domani il Chelsea affronta il Leeds United e Liam Rosenior, allenatore dei Blues, si dice preoccupato per la minaccia rappresentata da Dominic Calvert-Lewin. Rosenior insiste sul fatto che la squadra deve essere al massimo della forma per poter fermare l’attaccante e portare a casa i tre punti. La sfida si preannuncia aperta e intensa.

Breaking: Il tecnico del Chelsea Liam Rosenior ritiene che la sua squadra debba essere al meglio per fermare Dominic Calvert-Lewin e Leeds United martedì. La squadra in forma di Daniel Farke affronta i Blues allo Stamford Bridge dopo aver perso solo una volta nelle ultime quattro partite (V2 P1), la più recente battendo in casa i rivali retrocesso del Nottingham Forest 3-1. Calvert-Lewin andò a segno in quella vittoria contro il Forest, mentre segnò anche nella vittoria per 3-1 del Leeds contro il Chelsea all'inizio della stagione. Jaka Bijol, Ao Tanaka e Calvert-Lewin erano tutti a referto durante quell'incontro di dicembre.

