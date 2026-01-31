Ennesima agressione in ospedale | feriti due operatori del pronto soccorso

Questa mattina, due operatori del pronto soccorso di Cattinara sono stati feriti durante un’aggressione da parte di un uomo in evidente stato di alterazione alcolica. L’uomo ha colpito medici e infermieri che cercavano di gestire la situazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, mentre i sanitari sono stati portati in ospedale per le medicazioni. È l’ennesimo episodio di violenza contro il personale sanitario in questa struttura.

Venerdì 30 gennaio l'aggressore ha opposto resistenza anche nei confronti degli agenti della Questura ed è stato arrestato Ancora violenza a danno dei sanitari: un uomo in evidente stato di alterazione alcolica aggredisce medici e infermieri in pronto soccorso a Cattinara. Come riporta una nota del sindacato Uil Flp, il violento episodio è avvenuto ieri, venerdì 30 gennaio. Stando a quanto si apprende l'uomo si sarebbe scagliato all'improvviso contro il personale sanitario, tanto che è stato necessario l'intervento del posto di Polizia interno e delle volanti della Questura. L'aggressore ha opposto resistenza anche nei confronti degli agenti ed è stato arrestato.

