Durante un evento a Miami, il presidente ha sorpreso i partecipanti affermando di essere disponibile a rispondere a qualsiasi domanda, anche su questioni personali come il sesso. La dichiarazione, pronunciata senza preavviso, ha attirato l’attenzione dei presenti e generato reazioni immediate tra il pubblico. L’intervento ha rappresentato un momento inatteso nel corso del summit.

Il presidente Donald Trump ha sorpreso la platea del Future Investment Initiative Priority Summit con una dichiarazione fuori copione che ha rapidamente catturato l’attenzione dei presenti. Durante l’evento tenutosi venerdì 27 marzo 2026 a Miami Beach, Trump ha aperto la sessione di domande e risposte con un commento inaspettato sul tema del sesso. Prima di dare inizio alle domande del pubblico, il presidente ha voluto sottolineare il suo approccio diretto alla comunicazione. “A differenza di altri politici, io non faccio selezionare le domande in anticipo”, ha dichiarato Trump alla platea composta da leader aziendali globali, investitori e responsabili politici. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Trump spiazza la platea a Miami: “Potete chiedermi qualsiasi cosa, anche di sesso”

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