Carlo Pellegatti, tifoso e giornalista del Milan, ha espresso il suo disappunto riguardo all’arbitraggio durante la partita tra Parma e Cagliari. In particolare, ha commentato l’episodio del fallo su Caprile, sottolineando che gli arbitri possono commettere errori, ma non devono ingannare le squadre. Pellegatti si è mostrato molto arrabbiato per quanto accaduto durante l’incontro.

È il 24' di Parma-Cagliari, quando un episodio apparentemente innocuo si è trasformato in un amaro scherzo del destino per il Milan. Valenti ostacola l'uscita di Caprile, esattamente come era successo una settimana prima con Maignan, ma in questo caso il fallo viene fischiato. In merito a quanto successo in Parma-Cagliari si è espresso anche il noto giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti. Ecco, di seguito, le sue parole nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. "Il Milan può perdere le partite, può perderle anche tutte, ma serve rispetto. Cari arbitri, voi potete sbagliare, ma non prenderci in giro. Ho commentato il Milan per più di 40 anni e non ho mai avuto un problema con l'arbitro, neanche a Verona con le quattro espulsioni di Lo Bello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti furioso dopo Parma-Cagliari: “Arbitri, potete potete sbagliare, ma non prenderci in giro”

Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha rassicurato sulla permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina del MilanPellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha rassicurato sulla permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan Il clima in casa Milan si fa rovente non solo per i risultati sul campo, ... milannews24.com

Milan, Pellegatti durissimo dopo il Parma: nel post-partita doveva succedere questo!Il giornalista Carlo Pellegatti critica la gestione del post partita di Milan-Parma da parte della società rossonera. spaziomilan.it