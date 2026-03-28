Trump | Negoziatori iraniani strani senza accordo non sarà bello

Nelle ultime ore, il presidente degli Stati Uniti ha commentato sulla situazione con l'Iran, affermando che i negoziatori iraniani sono strani e che senza un accordo le cose non andranno bene. Nel frattempo, Teheran ha presentato una controproposta in cinque punti, mentre il Pakistan si è offerto come mediatore tra le parti. La questione rimane al centro delle discussioni internazionali.

Teheran rilancia controproposta in 5 punti e Pakistan fa da mediatore Roma, 26 mar. (askanews) – La tv di Stato iraniana IRIB trasmette le immagini di quella che viene presentata come la seconda fase dell’82esima ondata di missili lanciati contro Israele e le basi statunitensi negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait, nel giorno in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito Teheran di avviare colloqui per porre fine alla guerra in Medio Oriente “prima che sia troppo tardi”.”I negoziatori iraniani sono molto diversi e ‘strani'”, ha scritto Trump sul suo social Truth, sottolineando che senza un accordo “non si potrà tornare indietro e non sarà una bella situazione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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