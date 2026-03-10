Iran la giornata L' Iran mina lo stretto di Hormuz Trump | Conseguenze mai viste

Nella sua prima conferenza stampa in presenza dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, un portavoce iraniano ha dichiarato che Teheran intende minare lo stretto di Hormuz, un passaggio strategico per il traffico marittimo mondiale. Nel frattempo, un rappresentante degli Stati Uniti ha avvertito che le conseguenze di eventuali azioni iraniane saranno senza precedenti.

Nella sua prima conferenza stampa in persona da quando Usa e Israele hanno attaccato l'Iran, il presidente Donald Trump prima ha detto che la guerra "finirà molto presto" e dichiarato che le forze iraniane "hanno perso tutto, non hanno più niente, non hanno più leadership", ma poi, rispondendo alle domande dei giornalisti, Trump è tornato a essere minaccioso, dicendo che l'attacco statunitense "potrebbe diventare ancora più aggressivo" se i leader iraniani cercheranno di interrompere l'approvvigionamento energetico mondiale. E non a caso, la giornata è stata quella in cui si sono registrati gli attacchi più duri all'Iran dall'inizio della guerra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

