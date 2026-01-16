Madre e figlio raggirati dal finto carabiniere | rubati 11 mila euro e gioielli

Un'anziana donna di Pordenone è stata vittima di una truffa da parte di un uomo che si è finto un carabiniere, riuscendo a sottrarre 11 mila euro e gioielli. L'episodio si è verificato in via Madonna Pellegrina, evidenziando ancora una volta la risposta di truffatori che sfruttano l’inganno delle false autorità. La vicenda sottolinea l’importanza di mantenere attenzione e diffidare di richieste di denaro provenienti da soggetti sospetti.

Ancora una truffa ai danni di un'anziana, ancora una volta l'inganno del finto carabiniere. L'ultimo raggiro è avvenuto a Pordenone, in via Madonna Pellegrina. Una donna di 76 anni, vedova, è stata raggiunta al telefono dalla chiamata di un malvivente che si è qualificato come carabiniere. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

