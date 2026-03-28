Tre giovani tra i 20 e i 25 anni sono stati implicati in una truffa ai danni di una donna di 91 anni a Viterbo. La vittima è stata raggirata con la cosiddetta truffa del finto postino, portando via oro e il bancomat. Il totale del bottino supera i 13.000 euro. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’episodio.

Un bottino di oltre 13mila euro. È quanto sono riusciti a racimolare tre giovani tra i 20 e i 25 anni ai danni di una 91enne di Viterbo, raggirata e derubata di oro e bancomat con la truffa del finto postino. L'episodio risale al 28 agosto. Il terzetto avrebbe simulato la consegna di un pacco postale commissionato dal nipote della anziana, inducendo la vittima a consegnare numerosi gioielli in oro, circa 80 grammi del controvalore di circa 10mila euro, e due carte di debito con relativi codici pin. Con queste ultime avrebbero poi effettuato degli indebiti prelievi agli sportelli Atm, per un importo complessivo di 3mila 100 euro. L'indagine è scattata dopo un controllo dei tre giovani, a settembre, per un tentativo di truffa a Castel Gandolfo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Truffa del finto postino, 91enne di Viterbo derubata di oro e bancomat: bottino da 13mila euro

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