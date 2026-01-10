Truffa del finto nipote a Vicalvi | 80enne raggirata e derubata di un braccialetto d’oro

A Vicalvi un’anziana di 80 anni è stata vittima della truffa del “finto nipote”, durante la quale le è stato sottratto un braccialetto d’oro. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescenti tentativi di raggiro ai danni di persone anziane, evidenziando l’importanza di mantenere alta l’attenzione e di seguire i consigli delle autorità per prevenire queste frodi.

Ancora una truffa ai danni di una persona anziana nel territorio della provincia di Frosinone, a conferma di un fenomeno purtroppo sempre più diffuso nonostante i continui appelli delle forze dell’ordine a prestare la massima attenzione. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio a Vicalvi, dove. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

