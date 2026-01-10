Truffa del finto nipote a Vicalvi | 80enne raggirata e derubata di un braccialetto d’oro

A Vicalvi un’anziana di 80 anni è stata vittima della truffa del “finto nipote”, durante la quale le è stato sottratto un braccialetto d’oro. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescenti tentativi di raggiro ai danni di persone anziane, evidenziando l’importanza di mantenere alta l’attenzione e di seguire i consigli delle autorità per prevenire queste frodi.

Ancora una truffa ai danni di una persona anziana nel territorio della provincia di Frosinone, a conferma di un fenomeno purtroppo sempre più diffuso nonostante i continui appelli delle forze dell’ordine a prestare la massima attenzione. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio a Vicalvi, dove. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Allarme truffe ad Aquino, 85enne vittima del “finto nipote” derubata di contanti e oro Leggi anche: Truffa del “finto nipote”, 80enne rischia di farsi derubare oltre 10mila euro. Ma la storia finisce con 2 arresti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Vicalvi – Truffa ad anziana con il metodo del finto nipote; Truffa del finto nipote: anziana raggirata e derubata a Vicalvi; Aquino – Infortunio lavoro alla Cartiera, operaio ferito ad un piede; Calcio – Allo Stirpe la prima del 2026 è Frosinone-Catanzaro. Parolise (AV) – Truffa del finto nipote - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori, svolti sotto il coordinamento del Coma ... msn.com

Truffa del “finto nipote”, 80enne rischia di farsi derubare oltre 10mila euro. Ma la storia finisce con 2 arresti - I carabinieri hanno intercettato il veicolo (risultato a noleggio) e bloccato i due occupanti. fanpage.it

Parolise, truffa del “finto nipote” sventata: arrestati due giovani, recuperata la refurtiva - I Carabinieri di Montella hanno arrestato in flagranza due uomini, di 20 e 30 anni, accusati di una truffa ai danni di un’anziana di Parolise. irpiniaoggi.it

Extra Tv. . VICALVI: TRUFFA DEL FINTO NIPOTE, ANZIANA DERUBATA DEL BRACCIALETTO D' ORO - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.