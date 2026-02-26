Truffa del falso avvocato e del finto poliziotto | anziana derubata di 14mila euro

Un'anziana donna è stata vittima di una truffa che ha coinvolto un finto avvocato e un falso poliziotto. Un giovane di Napoli è riuscito a sottrarre 14.000 euro approfittando della sua fiducia. La vicenda si è svolta in modo rapido e senza che la donna si rendesse conto immediatamente della trappola. La situazione solleva preoccupazioni sulla diffusione di questo tipo di raggiri.

Un'anziana raggirata con la truffa del finto avvocato e del falso poliziotto. Un trucco che ha consentito a un 20enne di Napoli di portarsi a casa un bottino di 14mila euro. I fatti sono accaduti nel novembre del 2024 a Roma. Il giovane, insieme ad altre persone al momento ignote, ha dato via a.