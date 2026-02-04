promette guadagni con le criptovalute denunciato truffatore

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Fermo hanno smascherato un truffatore che prometteva guadagni facili con le criptovalute. Sei persone sono state denunciate nell’ambito di un’operazione anti-frode condotta nell’entroterra Fermano. Gli investigatori hanno scoperto che il sospettato aveva attirato diverse vittime con promesse ingannevoli, incassando soldi senza fornire nulla in cambio.

I carabinieri nell’attività di prevenzione contro le frodi telematiche, negli ultimi giorni sono state denunciate sei persone per episodi avvenuti nell’entroterra Fermano. Sono diversi i casi seguiti dai carabinieri nei giorni scorsi, infatti, i militari della Stazione di Monte San Pietrangeli, a seguito di una querela per truffa online, hanno denunciato un 72enne italiano residente nella provincia di Bologna, il quale con il pretesto di far eseguire un investimento di compravendita di cripto valute ed azioni finanziarie online, ha indotto la vittima ad eseguire tre bonifici su un conto corrente a lui riconducibile, per una somma complessiva di 14. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

