Trovato in un bar di Pontremoli il 24enne scomparso a Chiastre di Rovarano

Il 24enne scomparso giovedì pomeriggio a Chiastre di Rovarano, nella zona di Calestano, è stato rintracciato in un bar di Pontremoli. La notizia è stata comunicata dalle autorità senza ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento. La ricerca è terminata con il ritrovamento del giovane, il quale era scomparso da alcune ore.

E' stato trovato il 24enne scomparso giovedì pomeriggio a Chiastre di Rovarano, nella zona di Calestano. Il ragazzo avrebbe raggiunto a piedi Pontremoli (Massa Carrara), dove è stato segnalato. Le ricerche erano riprese con intensità nelle prime ore della mattinata di oggi, sabato 28 marzo. L'auto del giovane, residente in provincia di Parma, è stata ritrovata proprio a Chiastre nel pomeriggio del 26 marzo. Per giorni del giovane non c'è stata nessuna traccia. In tanti lo stavano cercando: i tecnici del soccorso alpino e speleologico della stazione monte Orsaro, le unità cinofile Cnas Saer e un'unità cinofila molecolare,... 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Trovato in un bar di Pontremoli il 24enne scomparso a Chiastre di Rovarano Articoli correlati Chiastre di Ravarano, nessuna traccia del 24enne disperso: ricerche anche con i droniSono riprese nelle prime ore della mattinata di oggi, sabato 28 marzo, le ricerche del ragazzo di 24 anni, scomparso nel tardo pomeriggio di giovedì... Trovato in un locale di Ferrara il 14enne scomparso a Vicenza: non era entrato a scuolaÈ stato ritrovato in un locale di Ferrara il 14enne Marco, scomparso questa mattina da Calvene (Vicenza).