Trovato in un locale di Ferrara il 14enne scomparso a Vicenza | non era entrato a scuola

In seguito alla scomparsa di Marco, un 14enne di Calvene (Vicenza), è stato rintracciato in un locale di Ferrara. La sua assenza, non dovuta all’attività scolastica, ha generato preoccupazione tra familiari e autorità. La collaborazione tra le forze dell’ordine ha permesso di individuare il ragazzo e chiarire la situazione. È importante mantenere alta l’attenzione su queste dinamiche per garantire la sicurezza dei minori.

È stato ritrovato in un locale di Ferrara il 14enne Marco, scomparso questa mattina da Calvene (Vicenza). Il ragazzino era stato avvistato in mattinata nei pressi della stazione di Thiene.

