Posillipo primo nel girone di Conference Cup | Matarò battuto 12-10 Rivivi le emozioni su su Sportface TV

Posillipo ha vinto contro il Matarò 12-10, grazie alla buona prestazione dei suoi giocatori. La squadra di Pino Porzio ha concluso la seconda fase di qualificazione con quattro vittorie su quattro, mantenendo il primo posto nel girone di Conference Cup. La partita si è giocata davanti a un pubblico appassionato, che ha assistito a un incontro combattuto fino all’ultimo minuto. Le emozioni sono state intense e si sono concentrate soprattutto negli ultimi quarti.

I rossoverdi di Pino Porzio chiudono la seconda fase di qualificazione a punteggio pieno — quattro vittorie su quattro — superando gli spagnoli del Matarò in una gara trasmessa, come tutta la competizione, su Sportface TV. Cinque reti di Renzuto Iodice e una prestazione sontuosa di Luca Izzo, autore di due rigori parati, trascinano il Posillipo ai quarti di finale. Quattro gare, quattro vittorie, primo posto nel girone. Il Posillipo chiude la seconda fase di qualificazione della Conference Cup nel migliore dei modi, superando il Matarò per 12-10 in una partita trasmessa in diretta su Sportface TV, come tutti gli incontri della competizione. 🔗 Leggi su Sportface.it Conference Cup alla Scandone. C.N. Posillipo in diretta su Sportface TVLa Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo ha esordito in Europa alla Conference Cup, giocando alla Scandone. Leggi anche: Conference Cup alla Scandone. C.N. Posillipo in campo in diretta su Sportface TV Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Conference Cup: De Akker e Posillipo inseguono i quarti; Pallanuoto, buona la prima per il Posillipo nel girone di Conference Cup: battuta la Dinamo Tibilisi; Pallanuoto, De Akker e Posillipo iniziano con una vittoria in Conference Cup; Secondo successo di fila per il Posillipo - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online. Pallanuoto, Posillipo primo nel girone D di Conference CupIl Qualification Round II della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile si è concluso con il Posillipo primo nel girone D e il De Akker Team secondo nel girone C. Entrambe le formazioni ... it.blastingnews.com Pallanuoto, il Posillipo chiude in testa il girone di Conference Cup. Il De Akker Team è secondoIl Qualification Round II della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile si chiude con il primo posto del Posillipo nel Girone D e la seconda ... oasport.it Circolo Nautico Posillipo. Travis Scott · FRANCHISE. Conference Cup, le azioni della prima partita Ranieri Impiantistica CN Posillipo contro Dinamo Tblisi - facebook.com facebook Europa League e Conference League: Castro guida il Bologna. Tutto facile per la Fiorentina x.com