Ginnastica artistica Trofeo Città di Jesolo | Italbaby di bronzo Rivivi l’evento su SPORTFACE

Nel Trofeo Città di Jesolo di ginnastica artistica, le atlete italiane juniores hanno ottenuto un terzo posto nel concorso a squadre, portando a casa una medaglia di bronzo. La competizione ha visto protagoniste le giovani ginnaste italiane, che hanno dimostrato le loro capacità nel corso della sfida. La gara si è svolta nel rispetto delle norme e senza incidenti segnalati.

La sfida giovanile ha emesso la sua sentenza nel Trofeo Città di Jesolo per quanto riguarda la ginnastica artistica: bronzo per le Azzurre Emozioni si aspettavano e non sono mancate al Trofeo Città di Jesolo, dove ancora una volta le giovani italiane juniores sono riuscite a farsi valere. Nella competizione a squadre il successo è andato agli Stati Uniti che sono riusciti a primeggiare con un totale di 155,266. Amia Pugh-Banks, Kylie Smith, Addalye Van Grinsven e Sydney Williams sono riuscite a ottenere punteggi elevati al volteggio (40,533) e a corpo libero (38,699), dimostrando in generale la loro superiorità. Bene anche la Francia con Caly Chayani, Chloe Jurado, Lilou Marliac, Kelia N’Diaye, Louane Plisson e Taina Virlogeux – per loro secondo posto. 🔗 Leggi su Sportface.it

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