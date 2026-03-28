Treviglio il Comitato replica sull’occupazione di piazza Manara | Nessuna propaganda

Il Comitato per la Proposta di Legge di Iniziativa Popolare sulla Remigrazione ha risposto alle affermazioni fatte in relazione all’occupazione di piazza Manara a Treviglio. La replica arriva dopo le dichiarazioni di alcuni rappresentanti istituzionali e si concentra sulla richiesta di evitare interpretazioni propagandistiche dell’evento. La discussione si concentra sull’obiettivo di promuovere una campagna di sensibilizzazione senza strumentalizzazioni politiche o mediatiche.

Treviglio. Il Comitato per la Proposta di Legge di Iniziativa Popolare sulla Remigrazione e Riconquista interviene per fare chiarezza sulla presenza del gazebo in piazza Manara nella mattinata di sabato 21 marzo, oggetto di attenzioni da parte delle opposizioni che, attraverso un’interpellanza urgente, chiederanno lumi al sindaco di Treviglio, Juri Imeri, circa la concessione dello spazio pubblico nel giorno di silenzio elettorale in vista del referendum costituzionale. “La nostra proposta di Legge di iniziativa popolare – fanno sapere dal Comitato – non ha nulla a che vedere con il referendum sulla Riforma della Giustizia e, durante la raccolta firme, non è mai stata fatta propaganda né per il Sì né per il No. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

La Manara si impone sull’Olginatese e sale in testa alla classifica con una prestazione dominante.La Manara si impone con decisione sull’Olginatese, imponendo il proprio ritmo fin dal primo minuto e chiudendo la partita con un netto 3-0.

Il Comitato per il Sì alla riforma: "Non faremo propaganda ma informazione tra la gente"Il comitato nazionale ’Per la riforma della giustizia VOTA SÌ’ ha appena dato vita alla sua articolazione per la provincia di Forlì-Cesena: l’hanno...