Il Comitato per il Sì alla riforma | Non faremo propaganda ma informazione tra la gente

Il comitato per il sì alla riforma ha annunciato che si concentrerà esclusivamente sull’informazione e non farà propaganda politica. L’organizzazione, nata a livello nazionale per promuovere il voto favorevole, ha costituito recentemente una sezione nella provincia di Forlì-Cesena. Un gruppo di avvocati, tra cui il coordinatore Johathan Baratella, insieme a Isabella Castagnoli, Giordano Anconelli e Barbara Forcelli, si è presentato davanti alla cittadinanza durante una conferenza stampa al ristorante Margò, spiegando le proprie intenzioni e rispondendo alle domande.

Il comitato nazionale 'Per la riforma della giustizia VOTA SÌ' ha appena dato vita alla sua articolazione per la provincia di Forlì-Cesena: l'hanno creata alcuni avvocati, il direttivo è formato da Johathan Baratella (coordinatore), Isabella Castagnoli, Giordano Anconelli e Barbara Forcelli che ieri mattina si sono presentati alla città con una conferenza stampa aperta al pubblico tenuta al ristorante Margò. "Il nostro comitato è indipendente, slegato dai partiti – ha esordito il coordinatore provinciale Jonathan Baratella –. Ognuno di noi ha le sue idee, ma quando siamo insieme nel comitato abbiamo una posizione univoca".