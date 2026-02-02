La Manara si impone sull’Olginatese e sale in testa alla classifica con una prestazione dominante
La Manara batte l’Olginatese con un risultato netto, 3-0, e conquista la vetta della classifica. I padroni di casa hanno preso il comando fin dal primo minuto, mantenendo sempre il ritmo e limitando le occasioni agli avversari. La squadra ha mostrato determinazione e ha chiuso la partita con una prestazione convincente.
La Manara si impone con decisione sull’Olginatese, imponendo il proprio ritmo fin dal primo minuto e chiudendo la partita con un netto 3-0. L’incontro, disputato nel pomeriggio di domenica al campo di casa del club di Calolziocorte, ha segnato un punto di svolta nella corsa alla promozione. I padroni di casa hanno mostrato una solidità difensiva e una precisione offensiva che hanno lasciato poco spazio alle speranze degli ospiti. Il primo gol è arrivato al ventesimo minuto, con un diagonale preciso dal limite dell’area che ha sorpreso il portiere avversario. Il vantaggio è stato raddoppiato poco prima della mezz’ora, grazie a un’azione personale del numero 10, che ha superato tre avversari prima di infilare il pallone nell’angolo più lontano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
