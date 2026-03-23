Inter U23 Trento ufficiale il rinvio del match di Serie C | ecco quando si giocherà

Inter News 24 Inter U23 Trento, la sfida valevole per la trentaquattresima giornata del girone A è stata ufficialmente posticipata dalla Lega Pro. Cambia il programma della formazione nerazzurra impegnata nel campionato di Serie C. La sfida casalinga contro il Trento, inizialmente prevista per domenica 29 marzo, ha subìto una variazione ufficiale comunicata nelle scorse ore dagli organi competenti. I ragazzi guidati Stefano Vecchi dovranno dunque rimandare l’appuntamento con il campo per questa specifica giornata, ricalibrando il piano di lavoro settimanale. La nuova data e il teatro della sfida. Il match contro la compagine trentina è stato riprogrammato per il turno infrasettimanale di mercoledì 8 aprile. 🔗 Leggi su Internews24.com

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