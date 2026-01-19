Inter U23-Pergolettese non si giocherà a Monza | ecco il nuovo stadio

La partita tra Inter U23 e Pergolettese, valida per il campionato di Lega Pro, non si svolgerà più allo U-Power Stadium di Monza. La nuova sede dell'incontro sarà lo Stadio Silvio Piola di Novara. Questa modifica organizzativa permette di garantire lo svolgimento della partita in una struttura adeguata, mantenendo il rispetto del calendario e delle esigenze delle squadre coinvolte.

Cambio di sede ufficiale per Inter U23–Pergolettese. La gara, valida per il campionato di Lega Pro e inizialmente prevista all’U-Power Stadium di Monza, si giocherà allo Stadio Silvio Piola di Novara. La decisione è stata presa a causa della temporanea indisponibilità dell’impianto brianzolo. Il match resta confermato per sabato 31 gennaio 2026, con calcio d’inizio fissato alle 17:30. Il comunicato della Lega Pro. Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Italiana Calcio Professionistico ha accolto la richiesta presentata dalla Inter U23. La società nerazzurra ha fornito tutta la documentazione necessaria a dimostrare la disponibilità dello stadio di Novara, che rispetta pienamente i criteri infrastrutturali previsti dal Manuale delle Licenze Nazionali per i club di Lega Pro.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Inter-Torino quarti di Coppa Italia non si giocherà a San Siro causa Olimpiadi: ecco il nuovo stadioPer i quarti di finale di Coppa Italia, la partita tra Inter e Torino non si disputerà più a San Siro, a causa dei lavori per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Coppa Italia 2025-2026, Inter-Torino si giocherà a Monza: ecco perchéLa partita tra Inter e Torino, valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026, si svolgerà il 4 febbraio a Monza. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Serie C, cambio di sede per Inter U23-Pergolettese: ecco dove si giocherà - Cambio di sede per la gara tra Inter U23 e Pergolettese. tuttomercatoweb.com

Con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito internet, la Pergolettese ha voluto fare chiarezza sul momento che la squadra sta attraversando, sul rapporto con la città e i tifosi,... Leggi tutto - facebook.com facebook

#SerieC gr.A Albinoleffe-ProVercelli 2-1 Brescia-Trento 2-1 Giana Erminio-Renate 0-1 LR Vicenza-Ospitaletto 1-0 Pergolettese-Lumezzane 0-2 ProPatria-Inter U23 1-2 league table (top5) 1 LR Vicenza 53 2 Brescia 42 3 Lecco 38 4 Cittadella 35 5 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.