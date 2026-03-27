L’Associazione volontari assistenza domiciliare (Avad) di Arezzo ha celebrato i suoi trenta anni di attività, essendo stata fondata nel 1996. La onlus si occupa di offrire supporto a domicilio, concentrandosi su aspetti umani, psicologici ed emotivi. La ricorrenza segna un traguardo importante nella sua presenza sul territorio e nella continuità del servizio offerto.

L’associazione aretina è impegnata al fianco dei malati con patologie oncologiche o degenerative. Il 2026 ha preso il via con l’apertura del tesseramento per rinnovare i soci e ampliare la rete di volontari Trentesimo anno di attività per l’Associazione volontari assistenza domiciliare (Avad). La onlus aretina è nata nel 1996 e, di conseguenza, ha raggiunto un importante traguardo che testimonia la continuità e la solidità di un servizio finalizzato al sostegno umano, psicologico ed emotivo tra le mura di casa di malati con patologie oncologiche o degenerative. Giunta al 30° anniversario, l’attività dell’Avad viene sviluppata principalmente... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - 30 anni di assistenza domiciliare per l’Avad di Arezzo

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