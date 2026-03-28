Tredicenne uccisa a Piacenza a ChatGpt chiedeva come distinguere l'amore vero | Richieste provano lo stalking

Una ragazza di 13 anni è morta cadendo da un balcone a Piacenza, e nelle motivazioni della sentenza del tribunale dei minori di Bologna si afferma che la giovane avrebbe chiesto a ChatGPT come distinguere un amore autentico da uno tossico. La sentenza indica inoltre che le richieste della ragazza sarebbero un segno di stalking da parte di un ragazzo di 15 anni, condannato a 17 anni di reclusione per omicidio.

Secondo le motivazioni della sentenza emessa dal tribunale dei minori di Bologna, la 13enne, morta cadendo da un balcone a Piacenza, avrebbe chiesto a ChatGpt come distinguere un amore vero da uno tossico, il che proverebbe lo stalking subito dal fidanzatino 15enne condannato a 17 anni per omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Omicidio Aurora Tila, le domande a ChatGPT confermano lo stalking: «Chiedeva come distinguere un amore vero da uno tossico»Non sono state solo le testimonianze di amiche e familiari a incastrare il killer di Aurora Tila, la 13enne scaraventata dal settimo piano di un... I cavalli sentono l’odore della paura negli esseri umani: se guardi “Grease” o l’horror “Sinister” lo sannoUn nuovo studio dimostra che i cavalli riconoscono la paura umana dall’odore del sudore diventando più guardinghi, diffidenti e reattivi alle novità.