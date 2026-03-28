Omicidio Aurora Tila le domande a ChatGPT confermano lo stalking | Chiedeva come distinguere un amore vero da uno tossico

Le indagini sull’omicidio di una ragazza di 13 anni a Piacenza hanno portato a scoprire elementi che collegano il sospettato a comportamenti di stalking. Le domande rivolte a ChatGPT dal presunto aggressore riguardavano come distinguere un amore autentico da uno tossico. Oltre alle testimonianze di amici e parenti, queste conversazioni hanno contribuito a delineare il quadro delle attività del sospettato.

Non sono state solo le testimonianze di amiche e familiari a incastrare il killer di Aurora Tila, la 13enne scaraventata dal settimo piano di un palazzo a Piacenza il 25 ottobre 2024. A parlare, dalle carte dell’inchiesta, è anche il dialogo disperato che la ragazzina intratteneva con l’intelligenza artificiale. Nelle motivazioni della sentenza i giudici del Tribunale per i minorenni di Bologna spiegano come le interrogazioni su ChatGPT siano una prova schiacciante dello stalking subito dalla vittima ad opera dell’allora fidanzato. Il giovane è stato condannato a 17 anni per omicidio aggravato dallo stalking, a sua volta aggravato dalla minore età della vittima e dalla relazione affettiva che li legava. 🔗 Leggi su Open.online

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