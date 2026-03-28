Tre raccomandazioni per proteggersi dalle infezioni sessualmente trasmesse

Un medico del Comitato tecnico-sanitario per la lotta all’Aids ha illustrato tre raccomandazioni per prevenire le infezioni sessualmente trasmesse. La sua analisi si concentra su pratiche di sicurezza, l’uso del preservativo e l’importanza dei controlli sanitari regolari. Queste indicazioni sono state condivise in un momento in cui si intensificano le campagne di sensibilizzazione sulla prevenzione sessuale.