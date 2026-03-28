Tre raccomandazioni per proteggersi dalle infezioni sessualmente trasmesse
Un medico del Comitato tecnico-sanitario per la lotta all’Aids ha illustrato tre raccomandazioni per prevenire le infezioni sessualmente trasmesse. La sua analisi si concentra su pratiche di sicurezza, l’uso del preservativo e l’importanza dei controlli sanitari regolari. Queste indicazioni sono state condivise in un momento in cui si intensificano le campagne di sensibilizzazione sulla prevenzione sessuale.
L’analisi di Barbara Suligoi, medico del Comitato tecnico-sanitario per la lotta all’Aids al ministero della Salute. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Articoli correlati
Leggi anche: HIV, HPV e infezioni sessualmente trasmesse: da moduli didattici specifici a campagne informative su screening e vaccini, cosa dovranno fare le scuole. Se ne discute in Parlamento
Come proteggersi dalle aggressioni continue delle sostanze inquinanti nell'aria?Ci vogliono prodotti giusti e buone pratiche, che fanno da barriera tra la pelle del viso e gli agenti inquinanti +++dropcap Riscaldamento globale,...
Contenuti e approfondimenti su Tre raccomandazioni
Temi più discussi: Truffa sventata: recuperate 1.500 bottiglie di vino pregiate; Cure miracolose. Come difenderci. Le raccomandazioni di AIFA | Fedaiisf Federazione delle; Blocco dello Stretto di Hormuz: le misure consigliate dall’IEA per ridurre consumi di gas e petrolio; Migliori Azioni da Comprare Marzo 2026 per Investimenti Sicuri.
Intelligenza artificiale. Salute mentale e IA generativa: tre priorità dell’Oms per ridurre i rischi e tutelare gli utentiL’uso crescente dell’IA come supporto emotivo senza adeguate evidenze preoccupa gli esperti. Da un workshop internazionale promosso dall’OMS emergono tre raccomandazioni per governance, valutazione de ... quotidianosanita.it
Cure cardiovascolari. Da Think Tank europeo tre raccomandazioni per un approccio olisticoOspitato da Daiichi Sankyo Europe si è riunito un Think Thank multidisciplinare per elaborare strategie di approccio olistico alle patologie cardiovascolari. Il gruppo di lavoro ha formulato tre ... quotidianosanita.it
Buonasera. È fattibile domenica la salita al Pizzo Dei Tre Signori da Ornica Consigli! Grazie - facebook.com facebook