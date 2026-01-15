Trasporti Napoli dal 16 gennaio dieci linee bus cambiano percorso | tutte le variazioni

A partire dal 16 gennaio 2026, alcune linee di trasporto pubblico a Napoli subiranno variazioni di percorso. In particolare, dieci linee bus, tra cui i servizi 139, 168, 178, 182, 184, 584, C63, 3M, 460 e N3, introdurranno modifiche per migliorare l’efficienza del servizio. È consigliabile consultare le nuove mappe e orari aggiornati per pianificare al meglio i propri spostamenti in città.

Anm informa che a partire da venerdì 16 gennaio 2026, le linee bus 139-168-178-182-184-584-C63-3M-460-N3 modificano il percorso. Provenienti da piazza Dante e dirette in via Santa Maria di Costantinopoli, percorrono via Pessina, via Broggia, via Santa Maria di Costantinopoli e rispettivi percorsi.

