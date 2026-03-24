Trasporti sciopero di 4 ore venerdì sera a rischio i collegamenti Eav

– Sciopero di quattro ore: venerdì prossimo si annunciano disagi per gli utenti che si servono dei mezzi gestiti da Eav per i loro spostamenti. Come fa sapere lo stesso Ente Autonomo Volturno, infatti, “per il giorno 27 marzo 2026 le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal hanno proclamato azione di sciopero aziendale di quattro ore dalle ore 19 alle ore 23”. Sempre l’azienda di trasporti precisa che “durante l’orario di sciopero, l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero”. Sul sito www.eavsrl.it sono presenti le ultime partenze garantite per ogni singola linea prima dell’orario fissato per lo sciopero. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Napoli: sciopero trasporti venerdì 27 marzo, 4 ore di bloccoUn blocco dei trasporti è stato annunciato per venerdì 27 marzo 2026 nella città di Napoli e nei comuni della provincia.

Sciopero scuola e trasporti venerdì 27 marzo: lezioni a rischio, metro e bus fermi in tutta Italia. Le fasce garantiteVenerdì 27 marzo è sciopero generale in Italia: a rischio lezioni scolastiche, trasporti pubblici urbani e aggiornamenti dell'informazione...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trasporti sciopero di 4 ore venerdì...

Temi più discussi: Sciopero 27 marzo 2026: si fermano trasporti locali, scuola e giornalisti; Sciopero dei trasporti marzo 2026: calendario e orari città per città; Sciopero 27 marzo, dai trasporti pubblici alla scuola: i settori a rischio; Sciopero dei mezzi a Novara: autobus a rischio per 4 ore a fine mese.

Sciopero 27 marzo, dai trasporti pubblici alla scuola: i settori a rischioA Milano, i lavoratori del gruppo ATM incroceranno le braccia per 24 ore su iniziativa di Ai Cobas. Il servizio potrebbe risentirne in particolare tra le 8.45 e le 15 e dalle 18 fino a fine servizio. tg24.sky.it

Sciopero trasporti 27 e 28 marzo: chi si ferma e gli orariSi preannuncia una fine di marzo 2026 a rischio per il settore dei trasporti in Italia. Due gli scioperi previsti il 27 e 28 marzo 2026. Scopriamo chi protesta e gli orari dello stop. Sciopero 27 marz ... meteo.it

Trasporti: sciopero di 4 ore, venerdì sera a rischio i collegamenti Eav. L'azienda: 'il 27 marzo astensione proclamata da cinque sigle sindacali' #ANSA x.com

Nuovo sciopero dei trasporti venerdì 27 e sabato 28 marzo: ecco chi si ferma e gli orari -> https://tinyurl.com/bddc6fue - facebook.com facebook