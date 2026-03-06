Reggia Carditello progetto sperimentale sul pomodoro sostenibile

È stato presentato un progetto sperimentale dedicato alla produzione sostenibile di pomodoro presso la Reggia Carditello. L'iniziativa coinvolge diverse figure del settore agricolo e mira a sviluppare tecniche innovative per la coltivazione del pomodoro nel rispetto dell’ambiente. La presentazione è avvenuta in una giornata dedicata alla promozione di metodi agricoli più responsabili e rispettosi delle risorse naturali.

Tempo di lettura: 2 minuti Presentazione del progetto sulle produzioni sostenibili di pomodoro in rotazione con l’utilizzo di matrici organiche oggi, venerdì 6 marzo alle ore 12, nel Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta) – nell’ambito del protocollo siglato da Fondazione Real Sito di Carditello e Università Federico II – Dipartimento di Agraria. Subito dopo il saluto istituzionale del Presidente della Fondazione Real Sito di Carditello, Maurizio Maddaloni, interverranno: on. Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; on. Marco Cerreto, Componente Commissione Agricoltura Camera dei Deputati; Mauro Mori, Responsabile e coordinatore scientifico del progetto, Università Federico II – Dipartimento di Agraria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Reggia Carditello, progetto sperimentale sul pomodoro sostenibile Morto Luigi Nicolais, è stato presidente della fondazione Reggia di CarditelloE' morto a 83 anni Luigi Nicolais, ex presidente della Fondazione Reggia di Carditello fino al 2023. Reggia di Carditello, Carnevale degli Innamorati con rievocazioni e danze in costumeUn importante itinerario integrato tra Capua e Carditello per il Carnevale di Carditello, con la tappa della tradizionale sfilata di carri allegorici. Tutti gli aggiornamenti su Reggia Carditello. Temi più discussi: Reggia di Carditello: progetto sperimentale su pomodoro sostenibile; Reggia di Carditello: progetto sperimentale su pomodoro sostenibile; De Lise: Cresce appeal tra i giovani per figura dottore commercialista; Giornata Internazionale della Donna: iniziative della DRM Campania. Reggia di Carditello, progetto sperimentale su pomodoro sostenibileLa presentazione il 6 marzo con Patrizio Giacomo La Pietra e Marco Cerreto Riceviamo e pubblichiamo. Presentazione del progetto sulle produzioni sostenibili di pomodoro in rotazione con l’utilizzo di ... expartibus.it La Reggia di Carditello torna ad essere una fattoria agricola sperimentaleRidurre l’impatto ambientale e avviare un progetto pilota, sperimentando sui terreni di Carditello una coltivazione sostenibile e innovativa. Siglato, in mattinata, il protocollo di intesa tra la ... ilmattino.it Reggia di Carditello, progetto sperimentale sul pomodoro sostenibile: presentazione del Progetto QUALI-POMORO wp.me/p60RNT-g3f #tomato #Sustainability #reggiadicarditello x.com https://short.do/Ge6FNg Alla Reggia di Carditello progetto sperimentale sul pomodoro sostenibile - facebook.com facebook