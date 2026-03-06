Reggia Carditello progetto sperimentale sul pomodoro sostenibile

È stato presentato un progetto sperimentale dedicato alla produzione sostenibile di pomodoro presso la Reggia Carditello. L'iniziativa coinvolge diverse figure del settore agricolo e mira a sviluppare tecniche innovative per la coltivazione del pomodoro nel rispetto dell’ambiente. La presentazione è avvenuta in una giornata dedicata alla promozione di metodi agricoli più responsabili e rispettosi delle risorse naturali.

Tempo di lettura: 2 minuti Presentazione del progetto sulle produzioni sostenibili di pomodoro in rotazione con l’utilizzo di matrici organiche oggi, venerdì 6 marzo alle ore 12, nel Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta) – nell’ambito del protocollo siglato da  Fondazione Real Sito di Carditello  e  Università Federico II – Dipartimento di Agraria.   Subito dopo il saluto istituzionale del Presidente della Fondazione Real Sito di Carditello,  Maurizio Maddaloni, interverranno: on.  Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario di Stato al  Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; on.  Marco Cerreto, Componente  Commissione Agricoltura Camera dei Deputati;  Mauro Mori, Responsabile e coordinatore scientifico del progetto, Università Federico II – Dipartimento di Agraria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

