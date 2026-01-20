Mobilità docenti 2026 chi richiede sia trasferimento che passaggio di ruolo deve fare attenzione a cosa prevale
Per i docenti che richiedono sia trasferimento che passaggio di ruolo nella Mobilità 2026, è importante conoscere le priorità. In caso di richiesta congiunta, il passaggio di ruolo prevale sul trasferimento. La precedenza 104, invece, si applica esclusivamente ai trasferimenti. È fondamentale valutare attentamente le proprie preferenze e i criteri di priorità per evitare confusioni e garantire una corretta domanda.
Il passaggio di ruolo prevale sul trasferimento per il docente che chiede ambedue i movimenti. La precedenza 104 vale solo per il trasferimento. “Sono una maestra di scuola primaria. Vorrei chiedere passaggio di ruolo per la scuola secondaria di secondo grado. Vorrei fare anche domanda di trasferimento da una scuola primaria a un’altra primaria usufruendo della legge 104 per mia madre. Mi hanno già informato che la legge 104 non vale nei passaggi di ruolo. Potrò dare precedenza ai passaggi di ruolo?” La mobilità per un docente è condizionata delle sue richieste con le quali è possibile chiedere contemporaneamente diversi movimenti.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
