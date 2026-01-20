Mobilità docenti 2026 chi richiede sia trasferimento che passaggio di ruolo deve fare attenzione a cosa prevale

Per i docenti che richiedono sia trasferimento che passaggio di ruolo nella Mobilità 2026, è importante conoscere le priorità. In caso di richiesta congiunta, il passaggio di ruolo prevale sul trasferimento. La precedenza 104, invece, si applica esclusivamente ai trasferimenti. È fondamentale valutare attentamente le proprie preferenze e i criteri di priorità per evitare confusioni e garantire una corretta domanda.

