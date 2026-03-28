donna e bimbo di un anno trovati morti in laghetto nel rodigino

Una donna e un bambino di circa un anno sono stati trovati senza vita in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, nel Rovigano. Le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e le indagini. La questione è attualmente sotto esame senza ulteriori dettagli disponibili.

I cadaveri di una donna e di un bimbo di circa un anno sono stati trovati in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. Secondo le prime informazioni, i corpi sono stati già recuperati dai Vigili del Fuoco mentre nella zona è in arrivo anche un elicottero con a bordo il personale del nucleo sommozzatori, per effettuare ulteriori ricerche nello specchio d’acqua. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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