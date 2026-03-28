Ma cosa sono? Aiuto! Italia una donna e un bimbo di un anno trovati morti in un laghetto Orrore

Una tragedia si è consumata nel Rodigino, dove una donna e un bambino di circa un anno sono stati trovati senza vita in un laghetto artificiale a Castelguglielmo. La scoperta è stata fatta da alcune persone che hanno segnalato la presenza dei corpi senza vita nelle acque del laghetto. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per le verifiche e le indagini.

Tragedia nel Rodigino: una donna e un bimbo di circa un anno sono stati trovati senza vita in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. L’allarme ha portato sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto al recupero dei corpi dall’acqua. Presenti anche i sanitari e le forze dell’ordine, mentre sono state attivate ulteriori risorse operative per i controlli nell’area. L’intervento è proseguito con verifiche tecniche per ricostruire con precisione quanto accaduto. Gli accertamenti sono in corso e, al momento, la dinamica del ritrovamento resta al vaglio degli inquirenti. Recupero dei corpi e intervento dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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