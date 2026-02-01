Tragedia in Marocco il bergamasco Daniele Santini muore in un incidente stradale

Un altro incidente si è portato via un appassionato di motori. Sabato, in Marocco, il bergamasco Daniele Santini ha perso la vita in un incidente lungo il percorso della Africa Eco Race, a circa 300 chilometri da Dakhla. Santini, di Villa d’Almè, era conosciuto nel mondo del motorally e stava partecipando alla gara quando è avvenuto lo scontro fatale. La notizia ha sconvolto amici e familiari, che ora chiedono risposte sulle cause di quell’incidente.

È morto, in un drammatico incidente stradale in Marocco, il bergamasco Daniele Santini. L'uomo, di Villa d'Almè, era uno dei punti di riferimento del motorally italiano: ha perso la vita sabato 31 gennaio mentre era al seguito della Africa Eco Race a circa 300 chilometri da Dakhla. Poche e frammentarie le notizie sulla dinamica dell'incidente. Soprannominato nell'ambiente dei rally-raid 'Dansan', secondo le prime informazioni si trovava in Nord Africa per seguire la manifestazione come appassionato. "Nel contesto nazionale era stato fondamentale per la nascita e la crescita della categoria GPX, divenuta nel tempo un vero e proprio campionato italiano – ha scritto la Federazione Motociclistica Italiana nel cordoglio sul proprio sito ufficiale -.

