Tragedia sulla A1 | muore a 45 anni Augusta Grimaldi in incidente stradale con il marito nel tratto Frosinone-Mare

Una donna di 81 anni, Augusta Grimaldi, ha perso la vita ieri pomeriggio in un incidente sulla strada statale tra Sonnino e Fossanova. L’incidente è avvenuto nel tratto tra Frosinone e Mare, coinvolgendo anche il marito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per Augusta non c’era più niente da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Una donna di 81 anni, Augusta Grimaldi, ha perso la vita ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale Frosinone-Mare, nel tratto compreso tra Sonnino e l’uscita di Fossanova. L’auto, una Fiat Stilo guidata dal marito, è uscita di strada all’altezza del chilometro 9, in prossimità di una delle due stazioni di servizio presenti lungo il tratto. L’impatto è stato violento: il veicolo ha colpito il guardrail prima di ribaltarsi, causando il decesso della donna sul colpo. L’uomo, 82 anni, è stato trasportato in ospedale con ferite gravi, ma non in pericolo di vita. I soccorsi sono giunti tempestivamente: sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118, che ha tentato inutilmente di salvare la vita alla donna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa domenica pomeriggio, sulla strada Frosinone-Mare, si è verificato un grave incidente.

L'auto sbanda e si schianta contro la cuspide a protezione dell'uscita della stazione di servizio. Muore Augusta Grimaldi, 80 anni di Priverno