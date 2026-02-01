Uomo di 55 anni trovato senza vita in casa la tragedia in provincia di Caserta

Nel tardo pomeriggio di ieri, un uomo di 55 anni è stato trovato senza vita nel suo garage a Santa Maria Capua Vetere, nel quartiere Parco Avion. La scoperta è avvenuta da parte di un familiare che, entrando in casa, ha notato il corpo e ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il medico legale, ma al momento non si conoscono le cause del decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire cosa sia successo.

Nel tardo pomeriggio di ieri, all’interno di un garage privato, è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo in un complesso residenziale di Santa Maria Capua Vetere, nella zona del Parco Avion. La scoperta ha immediatamente scosso i residenti. L’allarme è scattato intorno alle ore 18, quando è stato rinvenuto M.V., 55 anni, in una condizione che non lasciava spazio a dubbi. L’uomo era già privo di segni vitali al momento del ritrovamento. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118, ma ogni tentativo di intervento si è rivelato inutile. I sanitari hanno potuto soltanto certificare ufficialmente il decesso.🔗 Leggi su Dailynews24.it

