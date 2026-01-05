Ieri in Campania | Uomo trova senza vita in casa 45enne aggredita con le forbici dal marito

Ecco le principali notizie di ieri in Campania: un uomo è stato trovato senza vita in casa ad Avellino, mentre una donna di 45 anni è stata aggredita con le forbici dal marito. Gli eventi si sono verificati tra corso Vittorio Emanuele e vicolo Giardinetto, dove anche una gru in un cantiere ha attirato l’attenzione per il suo movimento anomalo, suscitando preoccupazione tra i residenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 4 gennaio 2026 Avellino – Momenti di apprensione ieri nel centro di Avellino, tra corso Vittorio Emanuele e vicolo Giardinetto, dove una gru installata all'interno di un cantiere edile ha iniziato a oscillare in maniera evidente, attirando l'attenzione e la preoccupazione di residenti e passanti. ( LEGGI QUI ) Benevento – Momenti di paura ad Airola per un infermiere di 50 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si stava recando al lavoro. L'uomo ha perso il controllo della propria auto dopo che un'altra vettura avrebbe invaso improvvisamente la carreggiata procedendo a velocità sostenuta.

