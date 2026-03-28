Tragedia a Rovigo donna e bambino trovati senza vita in un laghetto artificiale

Da dayitalianews.com 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore del pomeriggio di oggi, 28 marzo, a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo, sono stati trovati senza vita una donna e un bambino di circa un anno all’interno di un laghetto artificiale. La scoperta è stata fatta nelle vicinanze di un'area pubblica, e sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per le indagini. Non sono ancora state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze del fatto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento a Castelguglielmo. Una tragica scoperta è avvenuta nel rimo pomeriggio di oggi, 28 marzo, a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo, dove i corpi di una donna e di un bambino di circa un anno sono stati rinvenuti all’interno di un laghetto artificiale. A dare l’allarme è stato un passante, che ha notato i due corpi in acqua e ha immediatamente contattato le autorità. L’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rovigo, affiancati dai sommozzatori arrivati con l’elicottero del reparto volo di Bologna. Le squadre di soccorso hanno provveduto a recuperare i corpi dall’acqua. Nonostante i tentativi di rianimazione, il medico legale ha potuto soltanto constatare il decesso di entrambe le vittime. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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