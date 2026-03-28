Una donna e un bambino di circa un anno sono stati trovati morti in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. I corpi sono stati recuperati dai soccorritori, che hanno intervenuto sul posto. Al momento, sono in arrivo dei sommozzatori per continuare le ricerche e verificare eventuali circostanze aggiuntive.

I due cadaveri recuperati a Castelguglielmo. In arrivo di sommozzatori per effettuare ulteriori ricerche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Rovigo, donna e bambino di un anno trovati morti in un laghetto artificiale

Articoli correlati

Leggi anche: Rovigo, donna e bambino di un anno trovati morti in un laghetto

Rovigo, donna e bimbo di un anno trovati morti in laghetto artificialeUna donna e un bambino di circa un anno sono stati trovati in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo.

Altri aggiornamenti su Rovigo donna e bambino di un anno...

Temi più discussi: Sviene per il monossido, il figlio di 4 anni parla con il Suem e la salva: La mamma è distesa a terra; Bambino di 4 anni salva la mamma dal malore al telefono con il 118. La donna era svenuta per il monossido; Bimbo di 4 anni salva la mamma svenuta per il monossido a Rovigo, chiama i sanitari e li aiuta al telefono; Fuga di monossido, bimbo al telefono col 118 aiuta a salvare la madre.

Donna e bambino di un anno trovati morti nel laghetto: indagini a tutto campoCASTELGUGLIELMO (ROVIGO) - Duplice tragedia nel primo pomeriggio di sabato 28 marzo a Castelguglielmo: una donna e un bambino di circa un anno sono stati trovati morti ... ilgazzettino.it

Bimbo di un anno e una donna trovati morto, i cadaveri trovati in un laghetto artificiale: sommozzatori al lavoroDramma nel Rodigino. I cadaveri di una donna e di un bimbo di circa un anno sono stati trovati in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. Secondo le ... ilmattino.it

Una donna e un bambino trovati morti in un laghetto a Castelguglielmo in provincia di Rovigo Approfondisci qui - facebook.com facebook

Auto finisce nel Canal Bianco ad Adria, giovane alla guida illesa. Vigili del fuoco e sommozzatori recuperano il veicolo. #Veneto #Rovigo #Cronaca #Inevidenza x.com