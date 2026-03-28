Alle 9:30 di questa mattina, il traffico nella regione Lazio risulta nella norma, con nessuna segnalazione di incidenti o rallentamenti significativi. Le strade principali sono percorribili senza particolari problematiche, e la situazione generale si mantiene stabile. Gli automobilisti sono invitati a seguire gli aggiornamenti in tempo reale per eventuali variazioni lungo la giornata.

Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati Buon lunedì traffico nella norma vuole registrati al momento nessuna segnalazione di rilievo sulle principali arterie laziali Buone le condizioni del tempo ma attenzione alla vento che soffia forte in diverse zone della Regione sia lungo la costa sia nell'entroterra e dopo le recenti nevicate che hanno interessato diversi rilievi appenninici attenzione alla possibilità di incontrare i tratti ghiacciati sui percorsi in montagna e pedemontani in particolare su quelli adiacenti e circostanti I Monti della Laga e Monti ernici Simbruini in provincia di Viterbo lavori sul raccordo Viterbo Terni riduzioni della... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 28-03-2026 ore 09:30

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