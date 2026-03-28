Venerdì 27 marzo alle 9.15 si svolgerà nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti la presentazione di un volume dedicato alle fontane medicee presenti a Pisa. L’evento riguarda un approfondimento sulla storia e le caratteristiche di queste strutture decorative, che sono parte del patrimonio storico e artistico della città. La conferenza si concentrerà sulla descrizione delle fontane e sul loro ruolo nel contesto urbano.

Pisa, 26 marzo 2026 – Venerdì 27 marzo alle ore 9.15, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, si terrà la presentazione del volume “Fontane medicee a Pisa. Valorizzazione e riqualificazione”, a cura della sezione pisana di Italia Nostra e pubblicato con il contributo dell’assessorato alla cultura del Comune di Pisa. L’iniziativa rientra nel calendario ufficiale degli eventi del Capodanno Pisano. Dopo i saluti del sindaco di Pisa Michele Conti, il vicesindaco Filippo Bedini presenterà la pubblicazione. Interverranno quindi Ewa Karwacka Codini, Francesco Pozzi e Carlo Vallini, soci di Italia Nostra, che illustreranno le fontane pubbliche cittadine, sia quelle ancora esistenti sia quelle scomparse e ricostruibili sulla base delle fonti storiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tradizioni e territorio: presentazione del volume sulle fontane medicee a Pisa

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