Presentazione libro ' Fontane medicee a Pisa Valorizzazione e riqualificazione'

Venerdì 27 marzo alle 9.15 si terrà nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti la presentazione del libro intitolato 'Fontane medicee a PisaValorizzazione e riqualificazione'. L'evento coinvolge l'autore e i rappresentanti delle istituzioni locali. Il volume si concentra sugli interventi di valorizzazione e riqualificazione delle fontane medicee presenti nel territorio pisano.

Venerdì 27 marzo alle ore 9.15, verrà presentato nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti il volume 'Fontane medicee a PisaValorizzazione e riqualificazione'. L'opera, curata dalla Sezione pisana di Italia Nostra, è pubblicata con il contributo dell'Assessorato alla cultura del Comune di Pisa. L'iniziativa è stata inserita all'interno delle attività per il ‘Capodanno Pisano 2027’. Rientra anche nel progetto ‘Un Faro sul Patrimonio Culturale MINORE’ di Italia Nostra nazionale per istituire una "comunità patrimoniale", che permetta di riscoprire e tutelare beni spesso trascurati. Dopo i saluti del Sindaco di... 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Presentazione libro 'Fontane medicee a Pisa/Valorizzazione e riqualificazione' Articoli correlati Leggi anche: Rione Sanità: progetto integrato per la riqualificazione e valorizzazione del quartiere napoletano. "Bartolo Cattafi fra libro di poesia e libro d'arte": presentazione alla Biblioteca CannizzaroMartedì 20 gennaio, alle ore 17, alla Biblioteca comunale "Tommaso Cannizzaro", al 1° piano del Palacultura Antonello, si svolgerà la presentazione... Tutti gli aggiornamenti su Presentazione libro 'Fontane medicee a... Discussioni sull' argomento Capodanno in stile pisano, mercoledì 25 marzo Pisa entra nel 2027; Capodanno pisano 2027. Un giorno di super eventi: Spettacolo coi droni; Capodanno pisano: inaugurata la mostra 'Miniature pisane' al Fortilizio della Cittadella. Il 27 marzo 2026, alle ore 9.30, presso la Sala delle Baleari, si terrà la presentazione del volume “Fontane medicee a Pisa”, a cura di Italia Nostra Pisa, dedicata alla valorizzazione e riqualificazione delle fontane storiche cittadine e alla fontana scomparsa di S - facebook.com facebook