Scuola la falsa alternativa tra pedagogia della fuffa e nostalgia sterile

La polemica su D’istruzione pubblica non riguarda davvero la scuola. In città, insegnanti e genitori si sono divisi su come interpretare il documentario, ma alla fine si tratta di un confronto tra due opposte visioni. Da un lato, chi critica un modello che sembra ormai privo di sostanza, dall’altro chi difende le pratiche tradizionali senza cercare alternative innovative. La discussione si accende e rischia di spostare il focus dal problema reale: come migliorare davvero l’istruzione.

Roma, 9 feb – La polemica esplosa attorno al documentario D'istruzione pubblica non riguarda davvero la scuola. Riguarda, piuttosto, una resa dei conti interna alla sinistra italiana, incapace da anni di formulare un'idea coerente di istruzione pubblica. Da una parte Christian Raimo, che dalle colonne di Domani accusa gli autori del film di "fare il gioco della destra" andando a criticare la cosiddetta pedagogia democratica; dall'altra Greco e Melchiorre, che individuano proprio in quella pedagogia una delle cause dello svuotamento della scuola. Due fronti contrapposti, un unico errore di fondo: entrambi mancano il bersaglio.

