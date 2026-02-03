Il Liceo Buonarroti di Monfalcone e la costruzione di una scuola europea | innovazione pedagogia e visione internazionale

A Monfalcone, il Liceo Buonarroti si prepara a diventare una scuola europea. La scuola sta lavorando per integrare metodi innovativi e portare una prospettiva internazionale nei suoi programmi. Studenti e insegnanti si confrontano su come migliorare l’offerta formativa e aprirsi a nuove opportunità, in un momento in cui il dibattito sulla scuola italiana si concentra spesso su parole vuote e proposte poco concrete.

Nel dibattito nazionale sul futuro della scuola italiana, il tema dell'innovazione rischia spesso di ridursi a un lessico ripetuto, talvolta svuotato di contenuto. Digitalizzazione, internazionalizzazione, competenze, orientamento: parole chiave che acquistano significato solo quando si traducono in scelte strutturali, coerenti e durature. In questo scenario si colloca l'esperienza dell'Istituto Statale d'Istruzione Superiore Michelangelo Buonarroti, una realtà scolastica che negli anni ha saputo trasformare l'innovazione in identità, costruendo un modello educativo riconoscibile e solido.

