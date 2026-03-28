Totti torna in campo a Roma per Operazione Nostalgia

Il 28 marzo diventa una data da ricordare per i tifosi di calcio, poiché in quell’occasione Francesco Totti è tornato in campo a Roma. L’evento, collegato a un’iniziativa chiamata Operazione Nostalgia, ha attirato l’attenzione di appassionati e media. La presenza dell’ex calciatore ha suscitato molte reazioni tra i supporter, portando nuovamente sotto i riflettori una figura simbolo della società.

Ci sono date che nel calcio non restano semplicemente nel calendario, ma si trasformano in simboli. Il 28 marzo è una di quelle per Francesco Totti. Oggi, sabato 28 marzo 2026, l’ex numero 10 torna infatti a giocare nella sua Roma in occasione del raduno di Operazione Nostalgia, il format che celebra i grandi protagonisti del calcio di ieri e che per la prima volta sbarca al coperto, al Palazzo dello Sport dell’Eur. L’effetto è inevitabile: più che una semplice esibizione, il ritorno in campo di Totti assume i contorni di un evento emotivo, capace di unire memoria sportiva, identità cittadina e richiamo popolare. Il ritorno in campo di Totti nella sua Roma accende l’evento del 28 marzo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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