Operazione nostalgia per Baywatch | David Chokachi torna a indossare il leggendario costume rosso nel reboot di Fox

David Chokachi torna a indossare il costume rosso di Baywatch dopo molti anni, perché la produzione vuole sfruttare la forza della nostalgia tra i fan. La serie reboot di Fox ha deciso di coinvolgere nuovamente l’attore, che interpretò Cody Madison nella versione originale, per attirare l’attenzione sul ritorno di un personaggio amato. La scelta mira a catturare l’interesse di chi ha seguito le avventure della spiaggia negli anni ’90 e a rilanciare il marchio con un volto noto.

Il nuovo capitolo di Baywatch punta deciso sull'effetto nostalgia. Come riportato in esclusiva da Deadline, l'attore David Chokachi tornerà ufficialmente a interpretare Cody Madison nella nuova serie prodotta da Fox Entertainment e Fremantle. Chokachi, uno dei volti più amati della serie originale degli anni '90, si unisce al già annunciato protagonista Stephen Amell, che guiderà il team nel ruolo di Hobie Buchannon. In questa nuova versione curata dallo showrunner Matt Nix ( Burn Notice ), Cody Madison non sarà più solo una recluta, ma il proprietario del "The Shoreline", il bar-grill non ufficiale dei bagnini di Los Angeles.