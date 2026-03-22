A Castiglione si svolge l'iniziativa “L’Ora della Terra”, con le luci spente in segno di rispetto per l’ambiente. Le strade si illuminano solo dal tremolio delle candele, creando un’atmosfera suggestiva tra i vicoli in pietra. La Rocca si distingue contro il cielo notturno, privo del normale bagliore delle luci artificiali. L’evento coinvolge la comunità locale che si unisce per questa manifestazione.

Il riflesso tremolante delle candele tra i vicoli in pietra e il profilo della Rocca che si staglia contro il cielo notturno, privo del consueto riverbero elettrico. Sabato 28 marzo, dalle 20.30 alle 21,30, Castiglione del Lago cambierà volto per sessanta minuti, scegliendo il silenzio luminoso della penombra. Il Comune ha infatti confermato la propria adesione a “Earth Hour – L’Ora della Terra“, la mobilitazione globale promossa dal WWF per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi climatica e sul futuro del Pianeta. Per un’ora, le luci di via Vittorio Emanuele, cuore pulsante del centro storico, verranno spente: un gesto simbolico ma di forte impatto visivo che trasformerà il corso in un salotto d’altri tempi, invitando residenti e turisti a una fruizione diversa e più lenta degli spazi urbani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scatta “L’Ora della Terra“. Luci spente a Castiglione: "Il buio per l’ambiente"

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