Tra la notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo si verifica il cambio dell’ora legale, con le lancette spostate un’ora avanti. Questa modifica comporta una riduzione di un’ora di sonno e l’allungamento delle ore di luce durante il giorno, segnando l’inizio della stagione primaverile. Il passaggio avviene in diversi paesi europei nello stesso periodo.

Un’ora in meno di sonno, ma giornate più lunghe. Torna anche quest’anno l’appuntamento con l’ora legale: tra sabato 28 e domenica 29, infatti, le lancette andranno spostate un’ora in avanti, segnando di fatto il passaggio verso la stagione primaverile. Il cambio avverrà nella notte, precisamente alle 2, quando sarà necessario portare l’orologio direttamente alle 3. Un piccolo sacrificio in termini di riposo, che però permetterà di beneficiare di una maggiore esposizione alla luce naturale nel tardo pomeriggio. Come ormai consuetudine, la maggior parte dei dispositivi elettronici si aggiorneranno automaticamente grazie alla connessione alla rete. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Torna l’ora legale, lancette avanti e giornate più lunghe: quando controllare l’orologio

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