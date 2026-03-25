Ora legale 2026 quando torna e come spostare le lancette dell’orologio

Il cambio dell’ora legale nel 2026 è previsto per il 29 marzo, giorno in cui le lancette degli orologi verranno spostate avanti di un’ora. Questo passaggio comporta un’ora di luce in più nel pomeriggio, mentre le ore di buio si riducono. La modifica si verifica ogni anno in questa data, seguendo le disposizioni stabilite dalle normative europee.

Prepariamoci a spostare le lancette dell’orologio: il 29 marzo torna infatti l’ora legale e con lei qualche ora di luce in più durante il pomeriggio. Sebbene la tecnologia oggi faccia quasi tutto da sola – aggiornando tablet, telefoni e computer mentre noi sogniamo beati – a noi resta l’ingrato compito di modificare manualmente l’orario dei dispositivi analogici. Ma quanto manca all’arrivo dell’ora legale? Ora legale 2026: quando torna e come spostare le lancette. Torna puntuale come una scadenza fiscale, ma decisamente più gradita: nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, l’Italia intera si prepara a compiere il suo annuale salto nel futuro. 🔗 Leggi su Dilei.it

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