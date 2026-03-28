Torna in acqua dopo un restauro di sei mesi il Galeone di Venezia

Dopo sei mesi di interventi di restauro, il Galeone di Venezia torna a navigare nella laguna. L'imbarcazione, che rappresenta un simbolo storico e culturale della città, è stata sottoposta a lavori di conservazione e manutenzione. Ora riprende il suo ruolo di rappresentanza e attrazione turistica, ripristinando la sua presenza nelle acque veneziane.

L'imbarcazione realizzata negli anni '50 per il palio delle Repubbliche marinare ha sfilato in Canal Grande ed è pronta per tornare nelle competizioni ufficiali. Al varo il consigliere Giovanni Giusto Torna a solcare la laguna, dopo un meticoloso restauro durato sei mesi, il Galeone della città di Venezia. Questa mattina, la storica imbarcazione realizzata negli anni '50 per rappresentare Venezia al palio delle repubbliche marinare è arrivata dal cantiere nautico Casaril di Cannaregio al Canal Grande, davanti a Ca' Farsetti, per il varo ufficiale alla presenza del consigliere con delega alle tradizioni Giovanni Giusto. Il varo di questa mattina segna il suo ritorno ufficiale alla navigazione e alle competizioni. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Torna in acqua dopo un restauro di sei mesi il Galeone di Venezia Articoli correlati Strage di Paupisi, Antonia torna a casa dopo sei mesi. Il padre uccise la madre e il fratellinoIl ritorno di Antonia a Paupisi ha segnato una giornata di profonda commozione per l’intera comunità, che ha finalmente potuto riabbracciare la... Water Show: l'Arsenale di Venezia torna a essere teatro sull'acqua per il Carnevale 2026La Darsena Grande dell’Arsenale di Venezia si trasforma in un teatro a cielo aperto per ospitare “Il Richiamo di Olympia”, l’originale water show del...