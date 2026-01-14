Water Show | l' Arsenale di Venezia torna a essere teatro sull' acqua per il Carnevale 2026
Nel 2026, l'Arsenale di Venezia torna a essere scenario di un suggestivo spettacolo sull’acqua. La Darsena Grande ospiterà “Il Richiamo di Olympia”, un water show originale che unisce arte e tradizione veneziana. Un’occasione per vivere il Carnevale in modo autentico e immersivo, ammirando una rappresentazione unica nel suo genere, in uno dei luoghi più iconici della città.
La Darsena Grande dell’Arsenale di Venezia si trasforma in un teatro a cielo aperto per ospitare “Il Richiamo di Olympia”, l’originale water show del Carnevale di Venezia. Uno spettacolo che fonde epica, magia e spettacolarità, raccontando un viaggio di sfida, sogno e autodeterminazione.Clicca. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
